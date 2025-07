Veel rook bij brand in woning aan J.C. Kapteynlaan in Groningen

Groningen – In de nacht van vrijdag op zaterdag heeft korte tijd brand gewoed in een woning aan de J.C. Kapteynlaan in Groningen.

Bij de brand kwam veel rook vrij, waardoor de straat tijdelijk werd afgesloten voor verkeer en omstanders. De brandweer had het vuur snel onder controle en kon erger voorkomen.

Niemand raakte bij de brand gewond. Lees ook VR.

Update: De brand was ontstaan aan de achterzijde van de rijtjeswoning die uit meerdere bouwlagen bestaat. De hoogwerker is ingezet om beter bij de brand te kunnen komen. Wel is er schade ontstaan en zal Salvage de bewoners bijstaan in afhandeling hiervan. Bij de brand is niemand gewond geraakt.

