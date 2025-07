Ramen van basisschool De Swoaistee ingegooid, politie zoekt nu getuigen

Groningen – Bij basisschool De Swoaistee in de Groningse wijk Lewenborg zijn afgelopen weekend opnieuw verschillende ramen ingegooid. De politie is een onderzoek gestart naar deze vernielingen.

De openbare jenaplanschool aan de Kiel werd recentelijk ook al getroffen door vandalisme. De politie meldt via Instagram dat er nu wederom ramen zijn gesneuveld. Op vrijgegeven foto’s is te zien dat meerdere ruiten beschadigd zijn. De school heeft aangifte gedaan en de politie heeft inmiddels sporen veiliggesteld en met omwonenden gesproken.

Ondertussen roept de politie getuigen op om zich te melden: “Als je iets gezien hebt, of als je meer informatie hebt over deze vernielingen, dan komen we graag met jou in contact. Dat geldt ook als je in bezit bent van mogelijke camerabeelden. Je kunt ons bereiken op telefoonnummer 0900 88 44. Of via Meld Misdaad Anoniem op 0800 7000.”

Foto's