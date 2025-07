Achtervolging eindigt bij de Gotenburgweg, man (30) aangehouden (update)

Groningen – Een achtervolging door de stad Groningen is dinsdagavond geëindigd aan de Gotenburgweg. De achtervolging werd ingezet door een eenheid van de Koninklijke Marechaussee. De bestuurder van het voertuig, een 30-jarige man uit Oss, is aangehouden. Hij wordt verdacht van gevaarlijk rijgedrag.

Uit een eerste test bleek dat hij onder invloed was van alcohol. Mogelijk heeft hij ook drugs gebruikt dat wordt nog nader onderzocht.

Het rijbewijs van de man is ingevorderd. De auto is na de achtervolging ter plaatse doorzocht. Wat er precies aan de achtervolging voorafging, is nog niet bekend

