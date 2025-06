Voor snelle hereniging bij vermissing; Landelijke 06-polsbandjescampagne start 5 juli

Landelijk – Het officiële startmoment van de landelijke campagne Omarm het 06-polsbandje! vindt zaterdag 5 juli plaats tijdens Search and Rescue (SAR) Katwijk. Dit internationale hulpverleningsevent aan de kust biedt een uitstekende kans om een breed publiek bewust te maken van het risico op vermissing van jonge kinderen nabij open water én van dit initiatief tot snelle hereniging met ouders of begeleiders. Reddingsbrigade Nederland werkt voor deze campagne samen met vaste partners: de politie, Paramount (PAW Patrol) en de Nationale Raad Zwemveiligheid (NRZ).

Stranden aan zee, recreatiegebieden met open water, grote accommodaties met een openluchtzwembad, locaties voor evenementen bij en op open water; het zijn drukbezochte plekken waar elk jaar honderden kinderen tijdelijk vermist raken. Hereniging met de ouder(s) of begeleider(s) kan sneller plaatsvinden dankzij het PAW Patrol 06-polsbandje. De samenwerking van Reddingsbrigade Nederland met de politie, Paramount en de NRZ zorgt ervoor dat ook dit jaar 300.000 exemplaren daarvan gratis aan het publiek kunnen worden uitgedeeld.

Doelgroep

De doelgroep van de landelijke campagne Omarm het 06-polsbandje! is: ouders en begeleiders van een of meer jonge kinderen in de leeftijd van 3 tot en met 6 jaar. Die leeftijdscategorie is dé reden waarom de populaire PAW Patrol-helden van Nick Jr., met nadruk reddingshondje Zuma en politiehondje Chase, hierbij betrokken zijn. PAW Patrol 06-polsbandjes zijn in het zomerseizoen verkrijgbaar bij brigadeposten, sommige politieposten, zwembaden, strandexploitaties, hotels en andere verblijfsaccommodaties. Ook worden ze uitgedeeld tijdens evenementen zoals SAR Katwijk en in het kader van onderwijsprojecten. Ouders en begeleiders kunnen er hun telefoonnummer en de voornaam van het kind op schrijven.

Hoofddoel en nevendoelen

Het hoofddoel van de campagne is: snelle hereniging bij vermissing. Nevendoelen zijn: meer bewustwording onder ouders en begeleiders van de risico’s die tot vermissing van een jong kind kunnen leiden; meer kennis onder recreanten van wat moet worden gedaan en wat op hulpgebied in gang gezet wordt als er sprake is van vermissing; en het voorkomen van verdrinking. Gebruik van het PAW Patrol 06-polsbandje geeft al meteen meer aandacht en aanleiding om een gesprek met kinderen te voeren over wat wel en juist niet verstandig is om te doen, ook als ze hun ouder(s) of begeleider(s) uit het zicht zijn verloren.

Promotie en missie

Bij Omarm het 06-polsbandje! hoort de campagnefolder Veiliger op het strand met tips van Zuma. Die is opgesteld in lijn met de voorlichtingstaak van Reddingsbrigade Nederland, het preventieve werk van de lifeguards van lokale reddingsbrigades en hun gezamenlijke missie: meer veiligheid in, op en langs het water. Speciaal voor zwembaden waarin PAW Patrol 06-polsbandjes aan het publiek en aan zwemleskinderen worden uitgereikt, ontwikkelde de NRZ de flyer Omarm het 06-polsbandje!

Protocol en werkafspraak

In het kader van vermissing bestaat al vele jaren een verdergaande samenwerking tussen Reddingsbrigade Nederland en de politie, verwoord in een protocol. Daarnaast kwamen Reddingsbrigade Nederland, de politie, Bureau Vermiste Personen Noordzee van het Team Maritieme Politie (TMP), het Landelijk Bureau Vermiste Personen (LBVP) en de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM) tot een werkafspraak om efficiënter om te gaan met vermissingen op het strand en bij recreatieplassen.

‘Omarm het 06-polsbandje!’ gaat hand in hand met een andere landelijke campagne van Reddingsbrigade Nederland: ‘Aan de slag voor meer veiligheid‘. Daarbij ligt de focus op veiligheid in een waterrijke omgeving in het algemeen en op zwemveiligheid in het bijzonder.

