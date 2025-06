Zwembad Electra is maandag weer open (update)

Groningen – De beheerder van openluchtzwembad Electra is zondag onwel geworden, nadat hij tijdens werkzaamheden in aanraking kwam met een gevaarlijke stof die vrijkwam. Dat meldt RTVNoord.nl. Volgens een woordvoerder van de brandweer lijkt het erop dat het om chloor gaat, maar is dat niet zeker. De man is nagekeken door ambulancepersoneel.

De situatie is nu veilig, zegt de woordvoerder nadat metingen zijn verricht. Op de social media van het zwembad staat dat het momenteel ‘wegens omstandigheden tot nader order gesloten’ is.

Update maandag 30 juni: De technische problemen zijn opgelost en we kunnen weer veilig open. Maandag gaat het zwembad weer open. Alle activiteiten van komende week gaan gewoon door.

