Man(77) uit Buitenpost overleden na ongeval in Munnekezijl

Politie, via X

Munnekezijl – Rond 14:40 uur vrijdagmiddag heeft er een aanrijding plaatsgevonden tussen een vrachtwagen en een auto op de Kwelderweg in het friese Munnekezijl, vlakbij de Provincie Groningen. Hierbij is de automobilist ernstig gewond geraakt. Medische hulpverlening is ter plaatse.

Update: Medische hulpverlening mocht helaas niet meer baten. De bestuurder van de auto is ter plekke overleden. Het betreft een 77-jarige man uit Buitenpost. Politieonderzoek naar de oorzaak van het ongeval is opgestart.

