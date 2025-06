Groningen – Op de Zaagmuldersweg in Groningen heeft vrijdagmiddag een aanrijding plaatsgevonden waarbij een bus betrokken is. Hulpdiensten zijn uitgerukt en ter plaatse om hulp te verlenen. De weg is voorlopig volledig afgesloten voor verkeer.

Wat er precies is gebeurd, is op dit moment nog niet duidelijk. De politie is bezig met een eerste onderzoek en bekijkt de situatie ter plaatse. Ook wordt onderzocht of er gewonden zijn gevallen en hoe ernstig de situatie is.

