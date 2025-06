Doneer nu aan Stichting Wensambulance Noord-Nederland, voor een laatste dierbare herinnering

Stichting Wensambulance Noord – Nederland wil ernstig zieke mensen met een beperkte levensverwachting de mogelijkheid bieden om op geheel eigen wijze afscheid van hun leven te kunnen nemen. Mensen die weten dat ze niet meer zullen genezen en hun leven binnen korte tijd zal eindigen, gaan vaak nadenken over wat ze allemaal hebben meegemaakt en welke wensen en dromen ze nog hebben.

Ze willen mensen uit Noord-Nederland d.m.v. begeleid ambulancevervoer helpen zo’n persoonlijke wens te vervullen om zo een laatste dierbare herinnering aan het leven toe te voegen.

Op deze manier gaan mensen naar een voor hen bijzondere plek of gelegenheid en ze ervaren zo een speciale dag. Stichting Wensambulance Noord – Nederland is een stichting die is opgericht door vrijwilligers die veelal werkzaam zijn in de zorg.

Stichting Wensambulance Noord – Nederland kunt u ook vinden op Facebook.com.

Zonder donaties kan Stichting Wensambulance Noord – Nederland helaas geen wensen vervullen. Uw bijdrage is dan ook van harte welkom.

En daarom steunen wij van 112Groningen.nl en de onderstaande ondernemers dit initiatief!

Klik hier om te doneren!

Met dank aan:

Bistro Bommen Berend

Oude Ebbingestraat 17

9712 HA Groningen

https://www.bistrobommenberend.nl/

PNA Schilders

Stationsweg 45

9671AM Winschoten

https://www.pnaschilders.nl/

Makelaardij van der Houwen

Griffeweg 19

9724 GE Groningen

https://www.mvdh.nl/

Marhaba logopedie

Merelstraat 100

9713 VX Groningen

https://www.marhaba-logopedie.nl/

Kinderdagverblijf Schip a Hoi

Pop Dijkemaweg 72A

9731 BG Groningen

https://www.schipahoi.nl/

Bouw Patrol

Albatrosstraat B 86A

9663 PS Nieuwe Pekela

https://www.bouwpatrol.nl/

Uildriks infra

Gladiolenstraat 13

9611 HK Sappemeer

https://uildriks-infra.nl/

Timmerbedrijf Verbree

Kruisweg 6

9919 BB Loppersum

http://www.timmerbedrijfverbree.nl/

Ik heb rijles.nl

Vondelstraat 18

9602 BC Hoogezand

https://www.ikhebrijles.nl/

Justin Philips all round woningstoffering

Prins Hendrikplein 27

9641 GJ Veendam

https://floorlifedichtbij.nl/justin-philips-allround-woningstoffeerbed

Dieterman CV

Veenweg 2A

9678 TL Westerlee

http://www.dieterman.nl/

