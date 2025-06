Nieuwolda – Omstreeks 10:25 uur vrijdagochtend kreeg de politie een melding van een zeer ernstig verkeersongeval tussen een auto en een vrachtwagen op de N362 nabij Nieuwolda.

Hierbij is één persoon zeer ernstig gewond geraakt. Medische hulpverlening werd gelijk opgestart. Later vanmiddag volgt meer informatie via de politie.

Foto's

