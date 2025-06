Taxi raakt in sloot bij eenzijdig ongeval A7 Scheemda

Scheemda – Eén taxi is donderdagochtend van de weg geraakt op de snelweg A7 bij Scheemda. De taxi kwam daarbij in een sloot terecht.

Omstreeks 10:10 uur gebeurde het ongeval. Hulpdiensten waaronder duikers van de brandweer werden massaal opgeroepen omdat mogelijk meer mensen in de taxi zouden zitten. Het ongeluk gebeurde tijdens een hevige regenbui.

Een berger sleepte de taxi af. Het ongeluk gebeurde in de richting van Groningen. Volgens politiewoordvoerder zat er in de taxi 1 persoon. Deze is gecontroleerd door ambulancepersoneel. Onbekend of deze mee moest naar het ziekenhuis.

