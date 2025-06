Bezoek aan Ambulancezorg Groningen

Groningen – 112Groningen nam woensdagmiddag 25 juni een kijkje bij de ambulancepost aan de Gotenburgweg, deze post is nu 7 jaar daar gevestigd.

Ambulancezorg Groningen staat met ongeveer vijfhonderd gedreven en goed opgeleide medewerkers dagelijks klaar om professionele ambulancezorg in de provincie Groningen te bieden. Vanaf de melding bij de meldkamercentralist tot aan de ambulancezorg, het vervoer en de overdracht naar een andere zorgverlener: je bent bij Ambulancezorg Groningen in goede handen.

Ook nemen ze binnenkort een eerste elektrische ambulance in gebruik, vermoedelijk is dat vanaf september. De inzet wordt eerst in de binnenstad van Groningen.

Op vrijdag 9 mei was de officiële overdracht van de nieuwe Ford Transit E-ambulance. In het bijzijn van collega’s, Ford Nederland en de pers nam bestuurder Jaap-Frank Ponstein namens de rijdende dienst de sleutels in ontvangst van John Belgers van Tulatech Ambulance Techniek, de bouwer van de E-ambulance.

De elektrische ambulance is een van de speerpunten van Ambulancezorg Groningen als het gaat om verduurzaming en innovatieve ontwikkelingen.

Ambulanceverpleegkundigen en ambulancechauffeurs leveren zorg vanuit de hele provincie Groningen. Jaarlijks worden we gemiddeld 50.000 keer ingeschakeld om naar een patiënt te gaan die zorg nodig heeft. Een aantal ondersteunende afdelingen zorgt ervoor dat de collega’s op de weg hun werk zo goed mogelijk kunnen doen. Ook hebben ze nog vacatures, klik hier.

Biketeam Ambulance

Het bike team bestaat uit een ambulanceverpleegkundige en een ambulancechauffeur. Het team maakt onderdeel uit van het Openbare Orde Team (OOT) van de politie Groningen. Door deze directe samenwerking van politie en ambulancezorg werken we samen aan een veilige binnenstad. Daarnaast neemt het biketeam veel werk over van de reguliere ambulances, wat de beschikbaarheid in de rest van de stad ten goede komt.

Het ambulanceteam is op hun bike snel ter plaatse om medische hulp te kunnen verlenen. Dit gaat stil en geruisloos, wat veel tumult in de kleine straatjes van het Groningse centrum voorkomt. Daarnaast kan de politie zich direct weer richten op hun primaire taak: handhaven van de openbare orde en veiligheid. Waar nodig kan het biketeam direct beroep doen op een reguliere ambulance, als verdere behandeling en vervoer naar een ziekenhuis toch noodzakelijk blijkt.

We danken hun voor de gastvrijheid.

Foto's