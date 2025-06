Landelijk – Odido ondervindt opnieuw een grote storing in zijn mobiele diensten. Eerder dinsdag had het telecombedrijf ook al een eerdere storing opgelost, maar later op de dag doken er toch opnieuw problemen op.

Op de website Allestoringen.nl zijn inmiddels tienduizenden meldingen binnengekomen van mensen uit het hele land die problemen hebben met mobiel bellen en internetten. Wanneer de storing voorbij is, is niet bekend.

