Brandweer rukt uit voor brandend tuinafval langs A7 bij Westpoort

Groningen – Langs de A7 ter hoogte van Westpoort is zaterdagavond een hoop afval en tuinafval in brand geraakt. De brand trok de aandacht van voorbijrijdend verkeer en zorgde tijdelijk voor enige rookontwikkeling in de omgeving.

De brandweer is met spoed ter plaatse gekomen en heeft de situatie onderzocht. Volgens de eerste melding betrof het een gecontroleerde verbranding van tuinafval op een terrein grenzend aan de snelweg. Brandweerlieden zijn in gesprek gegaan met de aanwezige bewoners van het terrein om duidelijkheid te krijgen over de situatie.

Na inspectie concludeerde de brandweer dat ingrijpen niet nodig was.

Foto's