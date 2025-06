Autobrand bij bedrijf in Siddeburen: politie onderzoekt oorzaak

Siddeburen – In de nacht van zaterdag op zondag is bij een autobedrijf aan de Hoofdweg in Siddeburen een auto in vlammen opgegaan. De oorzaak van de brand is nog onbekend.

De brand werd kort na middernacht ontdekt, waarna de brandweer snel ter plaatse was. Ondanks de snelle inzet viel er niets meer te redden: het voertuig is volledig uitgebrand en kan als total loss worden beschouwd.

De politie is een onderzoek gestart naar de toedracht van de brand. Daarbij wordt onder meer gekeken of er sprake is van brandstichting.

