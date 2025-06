Brandweer Veendam maakt ereteken tijdens nationale brandweerherdenking

Veendam – De brandweer staat dag en nacht met hart en ziel klaar voor onze maatschappij. Soms zelfs met gevaar voor eigen leven. Want het brandweervak is niet zonder risico’s.

‘’Daar zijn we ons van bewust, maar we staan er niet iedere dag bij stil’’

Soms gaat het mis en betalen brandweermensen de hoogste prijs.

Iedere derde zaterdag in juni staan ze tijdens de nationale brandweerherdenking gezamenlijk stil bij de moed en daadkracht van de brandweercollega’s die zijn omgekomen tijdens de uitoefening van het vak.

Tijdens de herdenking wordt er om klokslag 13.00 uur een ereteken gemaakt door twee stralen lage druk een minuut lang te laten kruisen.

Ook hangt op deze dag de brandweervlag tussen 10.00 uur en 15.00 uur halfstok. Naast Veendam werd het ereteken ook op diverse ander posten in de regio gemaakt. Zoals bij Ter Apel, Slochteren, Groningen en Stadskanaal en brandweer Middelstum.

