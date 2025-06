Zeer grote brand bij verpleeghuis in Winschoten, twee afdelingen ontruimd

Winschoten – Bij een verpleeghuis aan de Udesweg in Winschoten is woensdagmiddag brand uitgebroken bij de buitengevel. Vanwege de kwetsbare bewoners is opgeschaald naar zeer grote brand.

De bedrijfshulpverlening (BHV) is direct gestart met ontruimen. Uit voorzorg zijn twee afdelingen ontruimd. Meerdere brandweereenheden zijn aanwezig om uitbreiding van de brand te voorkomen. Voor zover bekend zijn er geen gewonden.

Om het vuur goed te kunnen bestrijden is de brandweer gestart met het slopen van delen van de buitengevel. Een tweede ploeg is bezig met een verkenning op het dak om te kijken of het vuur zich verspreid heeft in de dakconstructie.

