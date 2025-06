Illegale valstrikken en dode dieren aangetroffen in bos waar kinderen spelen

Stadskanaal – In een bosperceel is een grote val aangetroffen met dode dieren, vermoedelijk gebruikt als lokaas om wild zoals vossen of zelfs een wolf te vangen.

De val sluit zodra een dier erin loopt. Ook zijn meerdere ijzerdraadstrikken gevonden die daadwerkelijk functioneerden. Beide methoden zijn illegaal en gevaarlijk, zeker in een gebied waar kinderen spelen.

Vandaag troffen handhavers vier personen aan bij de vallen. In een voertuig werden twee wapens gevonden die, hoewel legaal, in deze context verdacht zijn. De wapens zijn geschikt om wild te schieten. Meerdere dode dieren zijn aangetroffen. Het onderzoek loopt nog.

Foto's