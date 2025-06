Grote controle op bromfietsen en fatbikes in Groningen

Groningen – De politie heeft vandaag een grootschalige verkeerscontrole gehouden gericht op bromfietsen en fatbikes op twee locaties in de stad Groningen: op de Korreweg ter hoogte van het Bernouliplein en de Friesestraatweg ter hoogte van de onderdoorgang Paddepoel-Vinkhuizen. De controle leverde in totaal 75 bekeuringen op en leidde tot de inbeslagname van twee fatbikes.

Eén fatbike werd in beslag genomen omdat deze als gestolen gesignaleerd stond. De andere werd in beslag genomen omdat de bestuurder voor de tweede keer reed op een opgevoerde fatbike. Daarnaast werd een bestuurder betrapt op het rijden met een ongeldig verklaard rijbewijs. Tegen hem is proces-verbaal opgemaakt.

Technische gebreken en snelheidsovertredingen:

Tijdens de controle zijn vijf bromfietsen voorzien van een WOK-status (Wachten op Keuring), onder andere vanwege het overschrijden van de constructiesnelheid of vanwege meerdere technische mankementen. Eén bromfiets overschreed bovendien het toegestane geluidsniveau van de uitlaat en kreeg eveneens een WOK-status.

De politie constateerde een breed scala aan overtredingen:

17x gebruik van mobiele telefoon tijdens het rijden

8x ondeugdelijke reminrichting bromfiets

5x fatbikes voldeden niet aan de gestelde eisen

5x defecte snelheidsmeter bromfiets

5x niet dragen van een helm of onjuist gebruik daarvan

5x defecte remmen bij fatbikes

4x ontbreken van oranje zijreflectoren

3x meer verlichting dan toegestaan

3x rijden zonder rijbewijs

3x overschrijding constructiesnelheid tot 10 km/u

1x overschrijding constructiesnelheid met meer dan 15 km/u

1x overschrijding van de maximumsnelheid met 30+ km/u

1x rijden op het fietspad i.p.v. de rijbaan

1x geen voorrang verlenen (haaientanden)

1x negeren van rood licht

1x niet tonen van het rijbewijs

1x niet tonen van kentekenbewijs

1x overtreding van de Wet op de identificatieplicht

1x kapot verlichtingsarmatuur

1x onjuiste kentekenplaat op aanhanger

1x veroorzaken van onnodig geluid met motorfiets

1x lekke uitlaat

1x gladde band

1x ontbrekende rode achter reflector

1x defect remlicht

1x ontbrekende spiegel

1x overschrijding geluidsniveau uitlaat

Veiligheid voorop:

De politie benadrukt dat dit soort controles niet alleen gericht zijn op handhaving, maar vooral op verkeersveiligheid. “Veel van de overtredingen brengen risico’s met zich mee voor zowel de bestuurder zelf als voor andere weggebruikers. Vooral opgevoerde of technisch ondeugdelijke voertuigen kunnen leiden tot gevaarlijke situaties,” aldus de politie.

De controles maken deel uit van een bredere aanpak om de verkeersveiligheid in de stad te verbeteren en blijven de komende tijd regelmatig plaatsvinden.

Foto's