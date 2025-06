Gewelddadig incident op De Tip in Leek: Politie zoekt getuigen

Leek – In de nacht van zaterdag 7 op zondag 8 juni 2025, tijdens het Pinksterweekend, heeft er een ernstige openlijke geweldpleging plaatsgevonden op De Tip in Leek. De politie is een onderzoek gestart en roept getuigen op zich te melden.

Volgens de politie begon het incident met een klap van een jongedame richting een jongen. Daarna werd het slachtoffer door meerdere personen mishandeld, zowel met klappen als schoppen, zelfs terwijl hij op de grond lag. Korte tijd later werd ook een tweede jongen slachtoffer van geweld.

Het gewelddadige voorval vond plaats binnen het bereik van een bewakingscamera. De beelden zijn inmiddels veiliggesteld en worden door de politie onderzocht. Of de beelden op een later moment openbaar worden gemaakt, is nog niet bekend.

De slachtoffers hebben aangifte gedaan. De politie is nu op zoek naar mensen die getuige zijn geweest van het incident of beschikken over aanvullende beelden, bijvoorbeeld via een mobiele telefoon.

De politie roept iedereen die meer weet of mogelijk gefilmd heeft wat er is gebeurd, dringend op om zich te melden. Informatie kan worden doorgegeven via 0900-8844, meldmisdaadanoniem, of persoonlijk bij het politiebureau in Leek.

