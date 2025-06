Persoon raakt ernstig gewond bij steekpartij McDonald’s in Kolham, 1 aanhouding (update)

Kolham – Bij een McDonald’s-vestiging aan de Nobellaan in Kolham is dinsdagavond een mogelijke steekpartij geweest. Rond 23:10 uur kwamen de hulpdiensten massaal ter plaatse na meldingen van een conflict dat uit de hand was gelopen.

Het slachtoffer raakte volgens de politie ernstig gewond en is ter plekke behandeld door ambulancepersoneel en vervolgens naar het ziekenhuis vervoerd. De sfeer rond het incident was grimmig. Vooralsnog is het onduidelijk wat de aanleiding was voor de steekpartij.

Update: De politie heeft één persoon aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij het incident.

