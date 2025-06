Groningen – Aan het Waterland in de wijk Lewenborg is zondagavond een compressor op een aanhanger volledig uitgebrand. De brand ging gepaard met flinke rookontwikkeling, die van ver te zien was.

De brandweer was snel ter plaatse en bluste het vuur. Er raakte niemand gewond. De oorzaak van de brand wordt onderzocht.

Foto's