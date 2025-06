Duitse politie houdt Poolse man (51) aan bij grens

Bunde (D) – De Duitse politie heeft zondagavond bij de grensovergang Bunderneuland (A280) een 51-jarige Pool aangehouden. Tegen de man liep een openstaande gevangenisstraf van 165 dagen, die hij nu alsnog moet uitzitten. Dat meldt Oldambtnu.nl

De man was passagier in een busje dat vanuit Nederland Duitsland binnenreed. Tijdens tijdelijke grenscontroles werd het voertuig rond 21.15 uur staande gehouden en gecontroleerd.

Bij het natrekken van zijn gegevens bleek dat de man in 2020 in Duitsland was veroordeeld tot twee jaar gevangenisstraf wegens 23 gevallen van diefstal, poging tot afpersing en diefstal met wapengebruik.

Na het uitzitten van een deel van zijn straf werd de man vervroegd vrijgelaten en naar zijn thuisland Polen uitgezet. Ook werd hem het recht op vrij verkeer binnen de EU ontnomen. De resterende celstraf van 165 dagen werd voorwaardelijk opgeschort.

Doordat hij nu opnieuw probeerde Duitsland binnen te komen, werd hij gearresteerd. De man is overgebracht naar een gevangenis waar hij de rest van zijn straf moet uitzitten. Bovendien is er een nieuw strafrechtelijk onderzoek gestart vanwege zijn ongeoorloofde terugkeer. De Duitse justitie had de man al tweemaal als vermist opgegeven in het kader van een verblijfsonderzoek.

Foto's