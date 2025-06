Kolham – Maandagmiddag rond 16:00 uur is een vrachtwagen van de weg geraakt en in de sloot beland bij de afrit van de A7 nabij Kolham.

De hulpdiensten zijn snel ter plaatse gekomen. Over de toedracht van het ongeval is nog niets bekend. De afrit is voorlopig afgesloten voor verkeer.

Foto's