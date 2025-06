Scootmobieler ten val in Zevenhuizen

Zevenhuizen – Even na twee uur vanmiddag is een meneer met zijn scootmobiel ten val gekomen op de stille kant van het Hoofdiep in Zevenhuizen. Dat meldt 112Marum.

Een chauffeur van een bezorgdienst zag het gebeuren, en verleende met omstanders eerste hulp.

Ter plaatse gekomen ambulancepersoneel hebben de meneer onderzocht. Of hij later ook naar een ziekenhuis is overgebracht, is niet bekend. Waardoor de meneer met zijn scootmobiel ten val kwam, is niet bekend.

Zijn scootmobiel is gestald bij een aanwonende van het Hoofdiep.

