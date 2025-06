Rijkswaterstaat stelt zaterdag(in Groningen) hitteprotocol in vanwege tropische temperaturen

Groningen – Het kwik kan vandaag en morgen in veel provincies boven de 30 graden uitkomen en dit heeft impact op weggebruikers. Daarom zetten we vandaag en morgen in een groot deel van het land het hitteprotocol in. Wat het hitteprotocol is en wat dit voor jou betekent, lees je in dit artikel.

Het hitteprotocol geldt vrijdag 13 juni in de provincies Limburg, Noord-Brabant, Zuid-Holland, Noord-Holland, Utrecht, Gelderland, Overijssel en Flevoland.

Zaterdag in Groningen

Op zaterdag 14 juni geldt het hitteprotocol voor de provincies Groningen, Drenthe, Overijssel, Gelderland, Noord-Brabant en Limburg. Met het hitteprotocol helpen wij gestrande weggebruikers zo snel mogelijk. Zo sturen wij naar ieder ongeval en pechgeval direct een bergingsauto. Hiermee voorkomen we dat mensen langer dan nodig in de hitte langs de weg staan. De berger brengt de inzittenden naar een veilige locatie met voorzieningen. Op de dagen dat het protocol geldt, doen we dat tussen 10.00 uur ’s ochtends en 20.00 uur ’s avonds.

Wanneer stellen we het hitteprotocol in?

Rijkswaterstaat werkt nauw samen met het KNMI. Dagelijks voorzien zij ons van de actuele weersverwachting. Als daaruit blijkt dat erin één of meerdere provincies een kans van 70% of meer is op temperaturen van 30 graden of hoger, stellen we het hitteprotocol in. Dit bepalen we per provincie.

Flesjes koud water

Ga je op pad en is het warm? Zorg dan altijd dat je voldoende water meeneemt. Ook als je maar een kort stukje de weg op gaat. De asfalttemperatuur kan op tropische dagen stijgen tot boven de 50 graden. Als je dan onverhoopt met pech langs de weg komt te staan, zijn een paar flesjes water zeker geen overbodige luxe.

Paraplu?

Je hebt ons misschien wel vaker horen adviseren om een paraplu mee te nemen. Dat klinkt misschien gek als het buiten 30 graden en onbewolkt is, maar ook dan kan een paraplu heel goed van pas komen. Langs de weg is namelijk weinig schaduw. Als je in tropische temperaturen met pech langs de weg komt te staan biedt een paraplu goede bescherming tegen de zon.

Meer over het hitteprotocol? Luister de podcast

Daarin spreken we met meteoroloog Hisso van het KNMI over de hitte. Weginspecteur Jeroen vertelt hoe hij zich voorbereidt op zo’n warme dag en Mark vertelt vanuit Verkeerscentrum Nederland wat de criteria zijn voor het instellen van zo’n hitteprotocol. Daarnaast hoor je in de podcast nog een paar tips hoe je goed voorbereid op pad met deze warmte. Luister hier de aflevering over het hitteprotocol.

Foto's

Deel dit artikel

Social media