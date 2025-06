Elf kinderen onwel na eten Brownies met paddo`s op school (update)

Groningen – 11 kinderen van de Widar Vrije school aan de Merwedestraat zijn donderdag onwel geworden na het eten van Brownies tijdens een schoolkamp.

Vermoedelijk zaten er paddo’s in de Brownies. De school laat dit nu onderzoeken. Een aantal kinderen moesten mee naar het ziekenhuis. Het gaat nu goede met ze. Bij landelijk nieuws enige tijd terug bleek er in Haribo cannabis, achteraf meldt Haribo dat het niet door hen daarin kwam. Onderzoek moet uitwijzen hoe dit kon.

‘Zo snel mogelijk normaliseren’

De directie vermoedt dat er inderdaad paddo’s in de brownies zaten, maar daar wordt nog onderzoek naar gedaan. Over waar de brownies vandaan kwamen, laat de school zich voorlopig niet uit. Voor de schooldirecteur is het op dit moment vooral belangrijk dat het goed gaat met de kinderen. Zegt Oogtv.

“Dit is natuurlijk niet leuk, maar de zorg voor de kinderen is nu het belangrijkste”, besluit Hakze. “We willen dit niet bagatelliseren, maar het voor nu zo goed mogelijk laten zijn voor de kinderen. We willen de situatie zo snel mogelijk normaliseren en wij staan, samen met de ouders, om de kinderen heen.”

Haksel besluit met een compliment richting de ouders: “Zij hebben fantastisch gereageerd: natuurlijk met emoties, maar heel betrokken en verbonden. De ouders hebben natuurlijk nog veel vragen. Dat is onderdeel van de nazorg.”

Foto's