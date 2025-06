Man(46) die zijn zoon(12) doodde op 20 november voor de rechter

Groningen – De Stadjer die eind vorig jaar zijn 12-jarige zoon Gianny-Davey om het leven bracht, moet op 20 november voor de rechter verschijnen. Dat meldt RTV Noord.

Tijdens een voorbereidende zitting bij de rechtbank in Groningen, die donderdag plaatsvond, werd de zittingsdatum bekendgemaakt. De 46-jarige verdachte ondergaat op dit moment psychologisch en psychiatrisch onderzoek. Zodra dat is afgerond, kan de inhoudelijke behandeling van de zaak van start gaan.

De man heeft bekend dat hij op 29 december vorig jaar zijn zoon met messteken om het leven heeft gebracht in zijn woning aan de Blekerslaan in Groningen. Gianny-Davey verbleef toen tijdelijk bij zijn vader, maar woonde normaal gesproken bij zijn moeder in Amsterdam. Lees ook dit artikel.

Foto's