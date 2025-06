Groningen – Op de Van Swietenlaan heeft woensdagmiddag een aanrijding plaatsgevonden tussen twee auto’s. De schade aan beide voertuigen is aanzienlijk.

Hulpdiensten kwamen snel ter plaatse om hulp te verlenen en het verkeer in goede banen te leiden. Door het ongeval is de weg deels gestremd, wat voor enige verkeershinder zorgt in de omgeving.

Foto's