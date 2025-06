Zeer ernstig ongeval in Oude Pekela, man(30) ter plaatse overleden (update)

Oude Pekela – Op de Kerklaan/ Ceresweg in Oude Pekela is woensdagmiddag rond 12:40 uur een zeer ernstig ongeval ontstaan. 1 man raakte daarbij zeer ernstig gewond. Het MMT werd ook ingezet, die kwamen per traumahelikopter voor medische assistentie van de ambulancedienst.

Een wielrenner kwam onder een auto terecht. De politie doet onderzoek naar de toedracht.

Update: Bij het ongeval is de fietser komen te overlijden. Het betreft een 30-jarige man uit Assen. De politie doet nader onderzoek naar het incident.

Foto's

