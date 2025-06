Steekpartij op Stationsweg in Groningen

Groningen – Op de Stationsweg in Groningen heeft woensdagavond een steekpartij plaatsgevonden. Hulpdiensten waren snel ter plaatse. Bij het incident raakten vermoedelijk twee personen gewond.

De slachtoffers worden ter plekke behandeld in de ambulance en zal vervolgens worden overgebracht naar het ziekenhuis. Over de aard van de verwondingen is nog niets bekend.

De politie heeft de Stationsweg deels afgesloten voor onderzoek. De toedracht van het incident wordt onderzocht. Verdere details ontbreken op dit moment.

