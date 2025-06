Groningen – De Dienst Speciale Interventies, een gespecialiseerde eenheid van de politie, heeft zaterdagmiddag een inval uitgevoerd in een portiekflat aan de Surinamestraat in Stad.

Wat de aanleiding voor de actie was, is nog niet bekendgemaakt. De recherche verricht onderzoek in de betreffende woning.

