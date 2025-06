Meerdere voertuigen botsen op kruising in Winschoten: weg afgesloten

Winschoten – Op de kruising van de PC Hooftlaan met de Blijhamsterweg in Winschoten heeft zaterdagmiddag een ongeval met meerdere voertuigen plaatsgevonden.

De hulpdiensten rukten massaal uit na de melding, waaronder meerdere ambulances en de Officier van Dienst Geneeskundig (OVD-G). Vanwege het aantal inzittenden werd direct opgeschaald.

Over het aantal gewonden is op dit moment nog niets bekend. De weg is volledig afgesloten voor verkeer. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeluk. Verkeer wordt omgeleid.

Foto's