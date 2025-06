Brandweer uitgerukt voor stankmelding bij verkeerde Action in Delfzijl

Delfzijl – De brandweer van Delfzijl is vrijdagavond uitgerukt na een melding van stankoverlast aan de Nieuweweg. Bij aankomst verzamelden de hulpdiensten zich eerst bij het oude pand van winkelketen Action, maar dit bleek niet de juiste locatie.

Na navraag bleek de melding afkomstig te zijn van het nieuwe pand van de Action. De brandweer is daarop verplaatst naar de juiste locatie om de situatie verder te onderzoeken. Wat de oorzaak van de hinderlijke lucht is, is nog niet bekend.

