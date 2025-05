Groningen – Op de Kardingerweg ter hoogte van het Alfa College is zaterdag een fietser gewond geraakt bij een aanrijding met een camper.

Hulpdiensten kwamen met spoed ter plaatse om hulp te verlenen. De fietser is behandeld door ambulancepersoneel. Over de ernst van de verwondingen is nog niets bekend.

Vanwege het ongeval is de Kardingerweg tijdelijk volledig afgesloten voor verkeer. De politie onderzoekt hoe het incident heeft kunnen gebeuren.

Foto's