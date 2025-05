Storing Driebondsbrug is weer verholpen (update)

Groningen – Door een storing in de slagbomen van de Driebondsbrug boven het Eemskanaal was zaterdagavond een file ontstaan op de N7. Het werd even een chaotische boel, sommige auto `s keerden op de weg. 1 brugdeel stond 1,20 meter open, van Hoogezand naar Lewenborg

Omstreeks 20:45 uur begon het probleem. De slagbomen van de Oostelijke ringweg wilden niet omhoog.

Een monteur zocht naar een oplossing. Via Rijksweg en Koningsweg reden mensen om. De politie begeleidde het verkeer in tegen gesteld richting de afrit aan de kant van Industrieterrein Driebond. Om 22:20 uur was de storing verholpen.

Foto's