Politie inzet bij Station Europapark, mogelijk een mes gezien (update)

Groningen – Op station Groningen-Europapark heeft zich in de nacht van donderdag op vrijdag een incident voorgedaan, het was een vechtpartij met mogelijk een mes. Meerdere politie-eenheden kwamen met spoed ter plaatse. Drie personen zijn daarbij gecontroleerd.

Als gevolg van het incident liep de trein van 00:19 uur richting Bad Nieuweschans aanzienlijke vertraging op. De trein kon uiteindelijk met ongeveer 15 minuten vertraging vertrekken.

Wat er precies is gebeurd, is nog onduidelijk. Ook is niet bekend of er wapens in beslag zijn genomen.

Update: Ter plaatse is wel onderzoek gedaan door de politie en was er met meerdere personen gesproken maar niemand werd aangehouden geen mes aangetroffen.

Foto's