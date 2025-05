Groningen- Op de Grote Markt heeft woensdagmiddag rond 15:10 uur een aanrijding plaatsgevonden tussen twee personen. Wat er precies is gebeurd is nog niet bekend. Het leek op een voetganger met een fatbike aldus omstanders, dat is niet bevestigd.

Opvallend is dat 1 van de partijen een speekseltest moest afnemen meldt de fotograaf. Niemand raakte gewond. De fatbike werd meegenomen door de politie.

