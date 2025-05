Leek – In de nacht van 28 mei 2025 omstreeks 02:00 uur is er ingebroken bij Joke’s Visdomein aan de Dam in Leek.

Men heeft de voordeur opengebroken en heeft geld weggenomen. Mogelijk heeft iemand iets gezien of gehoord of mogelijk heeft iemand camerabeelden waarop iets te zien is. Meldt dit dan via 0900-8844. Anoniem melden mag ook via 0800-7000 of www.meldmisdaadanoniem.nl

(BVH: 2025139228)

