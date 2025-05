Auto kopen in het buitenland? Hier moet je als Groninger rekening mee houden

Groningen – Het kopen van een auto in het buitenland kan een lonende onderneming zijn, vooral als je op zoek bent naar een specifiek model dat in Nederland moeilijk te vinden is.

Toch zijn er enkele belangrijke zaken waarmee je rekening moet houden als je overweegt een buitenlandse auto naar Groningen te importeren.

Bereken de BPM en inspecteer de auto goed

Allereerst is het belangrijk om te begrijpen dat er belasting betaald moet worden wanneer je een auto importeert. De Belasting van Personenauto’s en Motorrijwielen (BPM) kan behoorlijk oplopen, afhankelijk van het voertuig. Daarom is het cruciaal om vooraf de Rest BPM berekenen zodat je een realistisch beeld hebt van de bijkomende kosten. De hoogte van de rest-BPM hangt onder andere af van de leeftijd van de auto, de CO2-uitstoot en de oorspronkelijke cataloguswaarde.

Omdat deze berekening complex kan zijn, kiezen veel mensen ervoor om hulp in te schakelen van een professional of om gebruik te maken van een tool die de berekening versimpelt. Tegelijkertijd moet je, voordat je de aankoop afrondt, ook kritisch naar de staat van de auto kijken. Dit geldt zeker bij aankoop van een particulier in het buitenland. Een onafhankelijke inspectie kan verborgen gebreken aan het licht brengen die je zelf misschien over het hoofd zou zien.

Slim plannen voorkomt logistieke tegenvallers

Na de aankoop komt het logistieke deel. Je moet bepalen hoe je de auto naar Nederland haalt: zelf ophalen of via een gespecialiseerde importservice. Beide keuzes hebben hun voor- en nadelen. Als de auto eenmaal in Nederland is, moet deze worden gekeurd door de RDW. Pas na goedkeuring mag de auto de weg op met een Nederlands kenteken. Denk daarnaast aan het regelen van een verzekering, het aanvragen van de registratie en het eventueel aanpassen van onderdelen als dat nodig is voor de keuring. Veel mensen onderschatten hoeveel tijd en geregel hierbij komt kijken. Door vooraf alles goed uit te zoeken en te plannen, voorkom je dat je onverwachts tegen vertraging of extra kosten aanloopt.

Maak gebruik van tools om inzicht te krijgen in kosten

Om grip te krijgen op het financiële plaatje is het handig om een BPM calculator te gebruiken. Dit soort tools geven je snel een schatting van de BPM op basis van voertuiggegevens, zoals het bouwjaar, de CO2-uitstoot en kilometerstand. Het is wel goed om te onthouden dat de uitkomst van zo’n calculator slechts een indicatie is. Voor het definitieve bedrag moet je een officiële aangifte indienen bij de Belastingdienst. Toch is het een waardevol hulpmiddel voor je oriëntatie en planning.

Door je goed voor te bereiden, de auto grondig te controleren en de kosten helder in kaart te brengen, kun je met vertrouwen de stap zetten om een auto te importeren. Zelfs als de auto niet in Groningen te vinden is, ligt hij misschien wél voor je klaar over de grens.

