Winschoten – Maandagavond is er camerabewaking geplaatst op de Renselweg in Winschoten. Eerder werden knuffels gestolen, daar zijn drie mannen voor aangehouden.

Deze camerapaal blijft staan zolang de gedenkplaats er is. Zo houden ze een oogje in het zeil en hopen ze vandalisme en diefstal te voorkomen. Woensdagavond om 18:30 uur is er een herdenkingstocht. Wij zijn ook aanwezig voor een verslag.

Foto's