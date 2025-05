Gans doodgebeten door een hond in het Noorderplantsoen

Groningen – In het Noorderplantsoen is zondag een gans overleden na een aanval van een loslopende hond. Volgens de Dierenambulance Groningen lag de vogel te rusten in het gras toen de hond plotseling toesloeg. Schrijft Oogtv.nl maandag.

Omstanders zagen hoe de hond het gans aanviel, schrijft de Dierenambulance op Facebook: “Het gansje had geen schijn van kans. Hij werd gegrepen terwijl hij lekker lag te dommelen. De hond werd door de baas geroepen en het gansje bleef beduusd achter met ontzettend veel pijn.”

Bij de dierenarts bleek dat de wond diep was. Het dier moest daarom worden geëuthanaseerd.

Ganzen leven over het algemeen rustig in het Noorderplantsoen. Toch gebeurt het vaker dat loslopende honden voor overlast of gevaar zorgen, besluit de Dierenambulance: “Ze dobberen er al jaren heerlijk in het water of liggen lekker zorgeloos op de kant in het gras te zonnen. Totdat de zoveelste eigenaar besluit dat zijn hond daar prima los kan lopen.”

Foto's

Deel dit artikel