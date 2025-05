Tips bij het bestrijden van een wespennest in huis

Groningen – Je zit lekker buiten met een drankje, het zonnetje doet z’n werk, alles lijkt perfect tot er ineens wat wespen om je hoofd zoemen. Eerst eentje, dan twee en voor je het weet zijn het er tientallen of zelfs meer.

Grote kans dat er ergens in of rond je huis een nest zit. Maar wat doe je dan? In paniek raken helpt niet, niks doen trouwens ook niet. Het is vooral belangrijk om te weten wat je wél moet doen.

Wespen zijn niet altijd de vijand

Wespen hebben een slechte naam, maar ze zijn niet altijd de vijand. Ze vangen muggen en vliegen, dus ze doen ergens ook wel wat nuttigs. Maar zodra ze hun intrek nemen onder je dak, in je spouwmuur of bij je terras, dan wordt het toch wat minder gezellig. Niemand zit te wachten op een steek of een wesp in z’n glas cola. Dan is het gewoon tijd om in actie te komen.

Wat kun je doen bij losse wespen?

Zodra je merkt dat er veel wespen rondvliegen, is het slim om even te observeren waar ze precies vandaan komen. Heb je er af en toe eentje in de buurt? Dan kun je die meestal zelf wel op afstand houden. Bijvoorbeeld met geuren waar ze een hekel aan hebben zoals munt, citronella of rozemarijn. Een plantenspuit met water doet soms ook wonderen. Wespen denken dan dat het regent en kiezen het luchtruim. In een grotere tuin kun je zelfs een bakje met rottend fruit op afstand zetten. Dat leidt ze weg van jouw barbecue of terras.

Wat als je een wespennest hebt?

Maar als het om een echt nest gaat, is het een ander verhaal. Zit het op zolder, bij de voordeur of onder de dakrand? Dan is zelf aan de slag gaan niet zonder risico. Wespen zijn behoorlijk fel als ze zich bedreigd voelen, en één verkeerde beweging kan ervoor zorgen dat je ineens een heel leger achter je aan krijgt. Voor kleine nesten die nog in de opstartfase zitten kun je soms zelf iets proberen, maar zodra het nest groter is of op een lastige plek zit, is het wespennest bestrijden door een professionele bestrijder wel verstandiger. Die weten wat ze doen, zijn goed beschermd en zorgen dat jij zelf geen risico loopt.

Beter voorkomen dan genezen

Het beste is natuurlijk om te voorkomen dat ze überhaupt binnenkomen. Sluit openingen in je huis goed af, plaats horren voor ramen en deuren en zorg dat vuilnisbakken goed gesloten zijn. Blikjes fris, lege flesjes of snoeppapiertjes zijn magneetjes voor wespen, dus opruimen helpt echt. Als er voor hen niks te halen valt, zoeken ze vanzelf een andere plek op.

Wat je vooral niet moet doen

Wat je beter niet doet: vertrouwen op een nep wespennest. Dat klinkt leuk, maar werkt helaas niet. Wespen zoeken vooral op geur, dus een papieren bol maakt geen indruk. En wespen doodslaan? Liever niet. Daarmee geven ze een waarschuwingsgeur af die andere wespen juist agressief maakt. Voor je het weet heb je nog meer ongenode gasten.

Wanneer schakel je hulp in?

Zit het nest op een onhandige of gevaarlijke plek, of ben je allergisch voor wespensteken? Dan is het simpel: geen held uithangen. Schakel een ervaren bestrijder in. Die haalt het nest veilig weg en kan je meteen tips geven om in de toekomst van het gezoem af te blijven. Zo hoef jij je in elk geval geen zorgen meer te maken als je gewoon wil genieten van je tuin.

