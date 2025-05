Actievoerders uit Provincie Groningen tegen bollenteelt opgepakt in Friesland

Boijl – In de nacht van donderdag op vrijdag heeft de politie in het Friese Boijl twee personen uit Groningen aangehouden wegens het bekladden van borden met leuzen. Dat meldt RTV Drenthe.

De actie was gericht tegen het gebruik van bestrijdingsmiddelen in de bollenteelt. Het gaat om een 34-jarige man uit Stadskanaal en een 68-jarige vrouw uit Vlagtwedde. Volgens de politie zaten beiden onder de gele verfspetters en reden ze rond in een auto. Ze zijn inmiddels weer vrijgelaten.

