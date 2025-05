Cel `voor ophangen`van eigen hond

GRONINGEN (ADP) – ‘Ik heb geen hond. Och ja toch wel. Ik heb haar net vermoord. Kom maar even kijken’, zei een 42-jarige man uit Groningen eind september tegen agenten die bij hem aan de deur stonden. Buren hadden gebeld over een piepende en huilende hond. Het was hen door merg en been gegaan.

De agenten troffen het dode dier aan in een vuilniszak. Het was verstikt door ophanging. De Stadjer had de Mechelse herder Evy al een paar jaar. Ooit overgenomen van anderen via internet. Hij dacht dat de duivel in het dier was getreden. Hij werd gek van haar. ‘Dit lag aan mijzelf. Ik begreep haar niet. Ze was eigenlijk een heel lief dier’, zei de man maandag tegen de rechter.

Gejank

Drugsgebruik speelde ook een rol in die ergernissen, zei de man. Buurtbewoners deden meermalen hun beklag over het gejank van het dier en geschreeuw door de man. De verdachte herkende zich hier niet in. ‘Ik was ook wel eens niet thuis, dan was ze alleen. Misschien jankte ze daarom’, zei hij. De Stadjer zat 108 dagen in voorarrest en kwam onlangs weer vrij.

Suïcidaal

Hij is psychisch onderzocht. Er zijn autistische stoornissen bij hem vastgesteld waardoor hij schizofrene neigingen heeft. Het drugsgebruik is in dit geval geen goede combinatie. ‘Hij moet nu leven dat hij verantwoordelijk is voor de dood van zijn geliefde Evy. Dit gebeurde in zijn donkerste dagen’, zei zijn advocaat Ronald Knegt. De verdachte was in die periode zelf ook suïcidaal, vertelde hij aan de rechter.

Klein bier

Daarnaast vonden de agenten een nepwapen bij de man in huis. De Stadjer dacht dat dat gewoon mocht. ‘Ik heb geïnformeerd op internet’. Een groot deel van de strafzitting ging over het juridisch wel of niet mogen hebben van dat nepwapen. ‘Laten we er kort over zijn. Dat mag niet’, zei de rechter. Hij vond het onderdeel nepwapen ook maar ‘klein bier’ in verhouding met de dood van de hond.

Afhankelijk

‘Het is ontzettend tragisch voor het beest, zij was volledig afhankelijk van hem’, zei de officier van justitie. ‘Ze eiste een celstraf van 240 dagen waarvan 132 dagen voorwaardelijk. Haar strafeis werd volledig overgenomen door de rechter. De verdachte hoeft vanwege zijn voorarrest net terug de cel in. Hij moet zich dan wel houden aan een drugsverbod, zich laten behandelen en geen dier bezitten zolang dat door de reclassering niet verantwoord wordt gevonden.

Foto's