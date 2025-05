Meerdere korpsen bestrijden grote brand in Emmen (Video)

Emmen – Bij een metaalverwerkingsbedrijf aan de Charles Darwinstraat in Emmen is een grote brand uitgebroken. Volgens RTV Drenthe staat vermoedelijk een hoop schroot in brand. De brandweer heeft opgeschaald naar ‘grote brand’ en GRIP 1.

Er komt veel rook vrij bij het vuur, dat bestreden wordt door meerdere brandweerkorpsen, waaronder het korps uit Ter Apel.

De brandlocatie ligt op zo’n 20 kilometer van de grens met de provincie Groningen. De Veiligheidsregio Drenthe heeft een NL-Alert verstuurd met het advies om ramen en deuren gesloten te houden. Video.

