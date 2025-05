Twee Verdachten Staande Gehouden bij Emmaplein in Groningen

Groningen – Op het Emmaplein in Groningen, nabij de halte van de NS-pendelbussen, heeft de politie zaterdagmiddag twee mannen staande gehouden op verdenking van diefstal. In hun tassen werd vermoedelijk gestolen kleding aangetroffen, afkomstig van sportwinkel JD Sports.

Tijdens een controle troffen agenten meerdere kledingstukken aan waarvan de alarmlabels nog bevestigd waren. De politie vermoedt dat de kleding zonder te betalen uit de winkel is meegenomen.

Beide verdachten hebben een winkelverbod gekregen voor JD Sports en de aangetroffen goederen zijn in beslag genomen voor nader onderzoek. De politie doet verder onderzoek naar de herkomst van de kleding en of de verdachten in verband kunnen worden gebracht met eerdere winkeldiefstallen in de omgeving.

Er zijn vooralsnog geen aanhoudingen verricht, maar de zaak wordt verder onderzocht.

