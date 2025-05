Auto botst tegen boom bij Marum: slachtoffer naar ziekenhuis

Marum – Op de Haarsterweg bij Marum is zaterdagmiddag rond 17.45 uur een ernstig eenzijdig ongeval gebeurd. Een auto is daarbij van de weg geraakt en tegen een boom gebotst.

Hulpdiensten rukten massaal uit, waaronder de brandweer, meerdere ambulances en een traumahelikopter. De helikopter landde ter plaatse, maar keerde onverrichter zake terug. De brandweer heeft het voertuig veiliggesteld.

De bestuurder is per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. Over de ernst van de verwondingen is niets bekend.

De politie onderzoekt de toedracht van het ongeluk. Een bergingsbedrijf heeft het voertuig afgevoerd.

Foto's