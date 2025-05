Slachtofferhulp: ‘Praat erover, maar probeer ook het leven weer op te pakken’

Oost-Groningen – Wat kun je doen als twee kinderen opeens uit het leven worden weggerukt? De verdwijning en de dood van Jeffrey (10) en Emma (8) zorgen voor diepe verslagenheid in de Oost-Groninger samenleving. Slachtofferhulp Nederland biedt (na-)zorg aan nabestaanden en andere betrokkenen.

'Dit is een grote zaak voor ons', zegt noordelijk districtsmanager Rik Tuin van Slachtofferhulp Nederland. 'Op dit moment zijn vanuit Drenthe, Groningen en Friesland mensen in touw om te ondersteunen. Maar als het uit de klauwen gaat lopen, dan gaan we ondersteuning vragen vanuit Overijssel.'

