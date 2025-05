Waarschijnlijkste doodsoorzaak is verdrinking zegt het OM

Winschoten – Volgens officier van justitie Debby Homans is bij de schouw van de lichamen vastgesteld dat verdrinking op dit moment als de meest waarschijnlijke doodsoorzaak wordt beschouwd. Dat verklaarde zij woensdagmiddag om 16:00 uur tijdens een persconferentie over het overlijden van Jeffrey en Emma.

Homans benadrukte dat het onderzoek nog in volle gang is. “We hebben momenteel geen aanwijzingen dat er andere personen betrokken zijn, maar we onderzoeken alle mogelijke scenario’s. Ons doel is om de tijdlijn zo nauwkeurig mogelijk te reconstrueren.”

Tijdens de persconferentie kwamen ook burgemeester Cora-Yfke Sikkema van Oldambt, burgemeester Ben Visser van Eemsdelta en Frank Smilda, sectorhoofd politie in Groningen, aan het woord. Smilda gaf aan dat het nog te vroeg is om uitspraken te doen over het motief van de vader meldt RTV Noord.

