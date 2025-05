Burgemeesters reageren op het trieste nieuws na overlijden Jeffrey en Emma

Winschoten – Lieve mensen, De politie heeft bevestigd dat de lichamen van de vermiste kinderen Jeffrey, Emma en hun vader gisteravond levenloos te water zijn aangetroffen. Wij, de burgemeesters van Oldambt en Eemsdelta, hebben hier met groot verdriet kennis van genomen.

“Het meest zwarte scenario is helaas waarheid geworden zeggen ze op Facebook. Gisteravond zijn de lichamen aangetroffen van Jeffrey, Emma en hun vader. Voor de familie, vrienden, maar ook klasgenoten en oud-klasgenoten en vriendjes een dramatische afloop.

En ook voor iedereen die mee heeft geleefd.” aldus burgemeester Cora-Yfke Sikkema van Oldambt. Burgemeester Ben Visser van Eemsdelta: “Dit is een immens verdrietig einde van een dagenlange onzekerheid die ons diep geraakt heeft. Onze gedachten zijn allereerst bij de moeder van Jeffrey en Emma en de naaste familie. We voelen dit verdriet in onze samenleving.”

Onze gemeenten ondersteunen in overleg met de hulpdiensten en slachtofferhulp de betrokken familie en omgeving. Er is contact met de school van de kinderen en andere betrokken instellingen om passende begeleiding en nazorg te bieden. We vragen u om de familie en andere betrokkenen ruimte en rust te geven. Laten we elkaar vasthouden

Cora-Yfke Sikkema en Ben Visser

Foto's